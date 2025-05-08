危老條例時程獎勵12日歸零 續推規模獎勵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北8日電）危老條例中的時程獎勵將在今年5月12日歸零，國土管理署長吳欣修今天說，過去常出現小基地房屋搶著申請，但這對房屋結構安全或防災沒有有效幫助，因此時程獎勵會落日、取消，繼續延續規模獎勵；在修法時也會檢討是否能簡化程序。

都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）2017年公布施行，規定施行後3年內申請的重建計畫，得再給予各該建築基地基準容積10%獎勵規定；內政部後續再修法，將時程獎勵修正為逐年遞減，延長至民國114年5月11日外，並配套修法新增「規模獎勵」項目，鼓勵基地整合擴大。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳等人就「都市更新與危老重建之執行成效及未來展望」進行專題報告，並備質詢。

由於危老容積時程獎勵將在今年5月12日歸零，國民黨立委王鴻薇、民眾黨立委麥玉珍等多名立委今天質詢是否會延長時程獎勵、以及後續配套措施。

吳欣修說，因時程獎勵是空白授權的容積獎勵，實施者不用付出其他代價就能獲得，過去常出現小基地的紙片型房屋搶著申請，但這對房屋結構安全或防災沒有有效幫助，因此也有提出規模獎勵，也就是規模要至少60坪以上才能提出申請。

吳欣修指出，未來時程獎勵會落日、取消，繼續延續規模獎勵；在修法時也會檢討過程中是否可以簡化程序，希望加快危老案件速度。

針對危老條例將於2027年5月31日屆期，劉世芳說，初步規劃危老條例後續適用範圍、容積獎勵機制與項目及配套獎勵措施等修法方向，並於研議過程中，持續與外界交流意見，將於修正草案內容完備後，報送立法院審查。

此外，民進黨立委蘇巧慧質詢，各縣市許多都更案都在等縣市都委會審議，要如何解決塞車狀況。吳欣修說，包括都市計畫、都更、交評、環評等都要審議，過去地方政府習慣線性審查，易因各委員會意見不一致卡關，因此有鼓勵地方併審，今年底前會提出作業指引，讓地方政府能簡化程序或併審並行，最好不同委員會一次提出，讓業主一次修正。

民進黨立委張宏陸質詢，若只有一戶是否可以申請老宅延壽。吳欣修說，目前同意比率要100%，老宅延壽首要目標是改善老宅在公共區域的無障礙空間與安全性，因此一定需要整棟改造，若室內有修繕必要，主要也是補貼無障礙與安全性設施；如果只有一戶申請，比較不符合希望公共區域安全的標準。

吳欣修說，以過去經驗來說，以一樓反對最大，因此政府會考量是否能適度修正、檢討同意比率。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，針對檢調偵辦罷免幽靈連署案，媒體報導，國民黨立委吳宗憲質疑，劉世芳先前提到因預算被刪影響租金補貼，為何警方沒有查辦這種不實言論；另若調查局這麼需要積分，應用選罷法辦劉世芳造謠案。

劉世芳今天接受媒體聯訪時說，租金補貼被砍或被刪凍是事實還是造謠，尊重調查局依照事實的依據，「要做任何法律授權的部分，我們完全尊重」。（編輯：蘇志宗）1140508