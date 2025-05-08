4年挹注135億 衛福部啟動第2期優化兒童醫療照護

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）目前28萬名幼兒獲專責醫師照顧，占3歲以下6成5。衛福部今天宣布啟動第2期優化兒童醫療照護計畫，分4年挹注新台幣135億元經費，擴大照護年齡層、預防照護、特殊發展等面向。

母親節將至，衛生福利部公布第2期優化兒童醫療照護計畫。醫事司長劉越萍會前接受媒體聯訪說明，這次推出包括「兒少心智病房」、「全齡兒童重症轉運團隊計畫」、「口腔親善之家照護模式」、「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」、「原住民族地區原住民孕產婦產前檢查及生產交通費補助」等多項政策。

劉越萍表示，目前幼兒專責醫師制度全國布建率已高達98%，截至民國114年3月止，已收案28萬4545名幼兒、占3歲以下幼兒的6成5，今年目標是希望能增加到7成；幼兒專責醫師共計2521名。

她強調，第2期是站在第1期計畫成果上，推動兒童醫療照護3個plus，優化全齡照護、預防照護、特殊發展等面向；首先是核心醫院團隊的新生兒外接團隊轉型成全齡兒童重症轉運團隊，除了疾病，第2期計劃更向前延伸到預防照護，同時提供特殊發展孩子服務。

劉越萍提到，「幼兒專責醫師媒合平台」目前已穩定運作，出生即可串接醫療服務；同時，兒科住院醫師留任獎勵計畫持續推動，整體人力穩定持平。

「樂樂」媽媽分享親身經歷，樂樂是第1個寶寶，每次有狀況就會趕快上網搜尋資料，但無從得知正不正確，後來加入專責醫師制度，透過LINE群組就能即時和醫師取得聯繫，有次樂樂玫瑰疹，連續高燒好幾天，醫師很有耐心回覆如何照護，安心不少。

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衛福部次長林靜儀致詞時表示，接下來將投入135億元經費，推動兒童醫療照護3個plus，讓每個小朋友都是在愛與期待的環境下誕生，衛福部會結合所有醫療及專業團隊協助和照護每個孩子與家庭，「照顧孩子不是單一家庭或單一爸爸媽媽責任，是國家責任」。

根據醫事司官網，110年至113年期間推動第1期優化兒童醫療照護計畫，目標包括完備周產期醫療系統的發展、提升兒童緊急傷患就醫的可及性、強化兒童重症轉診與加護的資源、培訓本土需求的兒科醫療照護人力、發展兒童為中心的3歲以下幼兒專責醫師制度等，提升兒童醫療的照護品質。（編輯：管中維）1140508