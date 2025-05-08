長榮航馬拉松10/26登場 下午5時起開放報名

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（中央社記者余曉涵台北8日電）今年度的長榮航空馬拉松將在10月26日登場，長榮航空今天宣布，今年包含全程馬拉松、半程馬拉松、10公里、3公里等組別，共2萬4000個名額，從今天下午5時後開放報名。

長榮航空今天舉辦記者會宣布，長榮航空馬拉松將在10月26日在總統府前開跑。

長榮航空總經理孫嘉明說，長榮航空城市觀光馬拉松今年正式更名為長榮航空馬拉松，延伸過去以城市觀光為主籌，進一步強化長榮航空與跑者的連結。

孫嘉明指出，去年吸引40個國家，超過2萬4000名的跑者參加，去年報名率跟速度都比想像中快，今年想要參加的跑者就要把握時間。

長榮航空指出，長榮航空馬拉松共有全程馬拉松、半程馬拉松、10公里、3公里等組別，共2萬4000個名額，也是台灣少數獲得馬拉松暨路跑總會（AIMS）賽道認證賽事。

長榮航空表示，今年的懂跑訓練班，號召教練吳信和、李智群、陳盛琦、陳彥霖跟陳雅芬5名教練，分別在雙北、桃園、新竹提供10公里、半程及全程馬拉松課程，要讓跑者突破個人最佳成績。

另外，孫嘉明表示，今年將攜手Trinfinity Sports與Nike Social Connunity Impact計畫捐贈運動鞋給花蓮信望愛少年學園的學員以及阿尼色弗兒童之家，並邀請他們免費參賽。

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長榮航空指出，今年準備10張歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票、20張立榮航空國線機票、長汎假期新台幣5萬元旅遊抵用券跟長榮酒店采寓住宿券供給參賽者抽獎。

中華航空日前也宣佈2025馬拉松星光夜跑10月11日登場，即日起接受報名，今年包含半程（21K）馬拉松組、漫遊健跑（10K）組及親子星空（5K）組，今年活動加碼祭出35張機票及哩程抽獎。（編輯：李淑華）1140508