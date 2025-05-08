議員提案增鄰長補助 北市民政局允增1千元工作費

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市府為讓鄰長方便協助里民，編列交通補助費新台幣2000元，議員提案增1000元。民政局說，將參考高雄市等3市編列，新增鄰長工作業務費，估需1.1億元預算將送府級討論。

台北市議會民政委員會今天召開會議並討論議員提案等議案，台北市民政局等單位列席備詢。其中，國民黨北市議員林杏兒提案建議市府應提高鄰長交通補助費，她說，鄰長業務繁忙，包含協助市府宣導政策、幫忙送餐給獨居長輩等。

她指出，考量物價近年上漲，加上台北市政府先前就曾提高補助鄰長相關費用，如自強活動費等，卻忽略掉鄰長最需要的交通補助費，經初步換算，市府預算應可負擔。

民進黨台北市議員陳賢蔚質詢，鄰長要協助里長的工作多且繁雜，且鄰長又可算是社會關懷網絡的一環，支持民政局透過應有支援協助鄰長。針對此提案獲得委員會不同黨籍議員認同。

列席台北市民政局長陳永德答詢，針對議員提案會研議辦理，目前鄰長可領取的交通補助費每人每月為2000元，總預算約新台幣2.7億元。

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他表示，因台南市、高雄市、桃園市有編列補助鄰長工作業務費，將參考其他直轄市編列預算項目，設置鄰長工作業務費1000元，此外，每里睦鄰活動費原本為6萬元，將評估增加預算改為8萬元。

民政局會後指出，依台北市各區公所鄰長交通補助費補助作業規範，鄰長交通補助費標準是每人每月為2000元，目前全市約有9500名鄰長，初估編列工作業務費每人1000元，總預算約1.1億元，後續將採編列預算程序，並送府級討論。（編輯：李淑華）1140508