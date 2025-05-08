台北羽球賽宮崎友花晉8強 驚訝戴資穎知道她

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（中央社記者黎建忠台北8日電）視戴資穎為偶像的日籍好手宮崎友花，今天在BWF超級300的台北羽球公開賽女單16強，以21比15、21比10擊敗地主陳肅諭，挺進8強；賽後宮崎友花得知戴資穎知道她，感到非常驚訝。

年僅18歲的宮崎友花，目前女單世界排名第8，這次台北公開賽列為大會頭號種子，而她也多次表示，台灣名將戴資穎是她的偶像，而且從小看戴資穎打球長大。

戴資穎在接受中央社記者訪問時笑說：「我知道這個小朋友，很開心她喜歡我的球技，雖然聽到從小看我打球到大，好像我已經很老了，但算一算年紀好像還真的差不多。」

宮崎友花今天賽後得知戴資穎知道她，感到非常驚訝，「我沒有跟戴資穎打過球，也沒有跟她說過話，但她卻知道我，讓我非常驚訝。」

首度來台參賽的宮崎友花，可愛的外表擄獲不少粉絲，就算今天對上地主的陳肅諭，現場還是有許多球迷幫她加油、吶喊。

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宮崎友花表示，「台灣給我的感覺非常好，之前有吃過小籠包和豆花，一直很想吃吃看台灣的牛軋糖，不過還沒有機會嘗試。」

宮崎友花強調，這次來台灣參賽就是想要拿冠軍，把自己的狀態維持下去，畢竟後續還要參加等級更高的超級500的馬來西亞大師賽及超級750的新加坡公開賽。（編輯：吳素柔）1140508