林業署偕中華電信嘉義植樹復育 戴資穎到場力挺

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）林業署嘉義分署指出，今天攜手中華電信在布袋鎮好美保安林進行「永續精采與戴前行」植樹造林，羽球天后戴資穎到場助陣，活動栽植1800株本土樹種，守護保安林生態。

林業署嘉義分署表示，中華電信於112年捐款新台幣1000萬元，參與農業部林業及自然保育署的認養造林計畫，今天與嘉義分署於嘉義縣布袋好美保安林（美漾森林）舉辦植樹活動，中華電信永續發展傳播大使戴資穎到場助陣，並與企業志工、社區居民及好美國小師生共同植樹。

中華電信董事長簡志誠、總經理林榮賜、林業署副署長張岱、嘉義縣副縣長劉培東、林業署嘉義分署長李定忠、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能等人出席。

簡志誠致詞指出，中華電信與林業署合作的8年15萬棵造林復育永續計畫，今年已邁入第3年，112年起在桃園市蘆竹植樹，也在太平山種台灣檫樹保育寬尾鳳蝶、台灣爺蟬等珍稀物種。預估今年植樹累計面積可達36公頃，種植7萬多株樹木。

戴資穎接受媒體聯訪表示，很開心可以擔任中華電信傳播大使，近年跟著中華電信到台灣很多很美的地方，希望透過企業植樹造林活動，做到淨零、減碳，讓台灣更美好。

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嘉義分署指出，此次中華電信認養的美漾森林，過去曾因銀合歡等外來入侵種植物及木麻黃老化影響林地生態，已透過林下空間整理、營造複層林，開溝築堤工法整治；今天再栽植1800株耐風、耐旱的台灣海棗、台灣海桐、厚葉石斑木、文殊蘭等本土海岸樹種，為保安林注入新生機。

此外，嘉義分署已規劃在美漾森林施做環狀步道，搭配雲嘉南濱海國家風景區設置的自行車道，推廣當地的生態旅遊與觀光。（編輯：戴光育）1140504

中華電信4日與農業部林業及自然保育署嘉義分署在布袋好美保安林（美漾森林）舉辦植樹造林活動，好美國小學生帶來擊鼓表演。中央社記者蔡智明攝 114年5月4日

中華電信與農業部林業及自然保育署嘉義分署在布袋好美保安林舉辦「永續精采與戴前行」植樹活動，中華電信永續發展傳播大使戴資穎（右7）現場助陣。圖左6為中華電信董事長簡志誠。中央社記者蔡智明攝 114年5月4日