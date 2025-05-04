林業署偕中華電信嘉義植樹復育 戴資穎到場力挺
2025/5/4 16:03（5/4 16:16 更新）
（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）林業署嘉義分署指出，今天攜手中華電信在布袋鎮好美保安林進行「永續精采與戴前行」植樹造林，羽球天后戴資穎到場助陣，活動栽植1800株本土樹種，守護保安林生態。
林業署嘉義分署表示，中華電信於112年捐款新台幣1000萬元，參與農業部林業及自然保育署的認養造林計畫，今天與嘉義分署於嘉義縣布袋好美保安林（美漾森林）舉辦植樹活動，中華電信永續發展傳播大使戴資穎到場助陣，並與企業志工、社區居民及好美國小師生共同植樹。
中華電信董事長簡志誠、總經理林榮賜、林業署副署長張岱、嘉義縣副縣長劉培東、林業署嘉義分署長李定忠、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能等人出席。
簡志誠致詞指出，中華電信與林業署合作的8年15萬棵造林復育永續計畫，今年已邁入第3年，112年起在桃園市蘆竹植樹，也在太平山種台灣檫樹保育寬尾鳳蝶、台灣爺蟬等珍稀物種。預估今年植樹累計面積可達36公頃，種植7萬多株樹木。
戴資穎接受媒體聯訪表示，很開心可以擔任中華電信傳播大使，近年跟著中華電信到台灣很多很美的地方，希望透過企業植樹造林活動，做到淨零、減碳，讓台灣更美好。
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嘉義分署指出，此次中華電信認養的美漾森林，過去曾因銀合歡等外來入侵種植物及木麻黃老化影響林地生態，已透過林下空間整理、營造複層林，開溝築堤工法整治；今天再栽植1800株耐風、耐旱的台灣海棗、台灣海桐、厚葉石斑木、文殊蘭等本土海岸樹種，為保安林注入新生機。
此外，嘉義分署已規劃在美漾森林施做環狀步道，搭配雲嘉南濱海國家風景區設置的自行車道，推廣當地的生態旅遊與觀光。（編輯：戴光育）1140504
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