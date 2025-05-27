獲最受信賴體育名人獎 戴資穎：感謝大家喜歡我

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（中央社記者黎建忠台北27日電）目前還在膝蓋手術後復健期的台灣羽球天后戴資穎，第6度獲頒「讀者文摘」最受信賴體育名人獎，她今天透過影片表示，「很高興大家喜歡並信賴這樣的我。」

現年30歲的戴資穎曾盤據世界球后寶座達214週，至今仍是世界羽球聯盟（BWF）的紀錄保持人；她在去年巴黎奧運分組賽淘汰，回台後就開刀治療左膝，預計6月會再開刀治療右膝，讓未來退休生活可以輕鬆無虞。

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戴資穎今天透過錄製影片表示，「很榮幸連續6年獲選最受信賴體育名人獎，很開心能獲得大家的信賴。我一直以來都是做自己最拿手的事，做自己喜歡的樣子，很高興大家喜歡並信賴這樣的我，未來我仍會做自己並樂在其中。」

「讀者文摘信譽品牌調查」邁入第27年，此次攜手國際調查機構Catalyst Research，於全球7大洲同步展開跨國評選，戴資穎今年再度脫穎而出，展現她在體壇的地位。（編輯：張雅淨）1140527