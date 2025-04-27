湯智鈞看齊戴資穎 霸氣喊話盼藉射箭讓世界認識台灣

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）奧運國手湯智鈞持續備戰世大運，第2次參賽的他今天霸氣喊話要拿下金牌；他提到，從小盼透過射箭讓世界認識台灣，現在提到台灣羽球就會想到戴資穎，想讓大家知道台灣射箭有湯智鈞。

湯智鈞為近年來台灣射箭代表隊固定班底，今年3月剛滿24歲的他，已是兩屆奧運國手，並曾在東京奧運幫助台灣男團射下1面銀牌。

114年全國大專校院運動會在台南舉行，今天展開反曲弓混合團體決賽，台北大學湯智鈞、清華大學邱意晴都是巴黎奧運國手，兩人今天各自帶領搭檔隋昀瑾、林育淵會師決賽。

湯智鈞與隋昀瑾歷經0比4落後，前4回合結束，扳成4比4平手，兩人加射階段僅射出17分，最終由清華大學邱意晴與林育淵加射射下19分摘金。林育淵接受媒體聯訪時表表示，很開心金牌戰自己唯一1支10分箭，就出現在最關鍵的加射階段。

父母親都是射箭教練的林育淵，國小三、四年級開始接觸射箭，其中父親林品書還是1994年廣島亞運國手，背負著父母期待的林育淵表示，期待未來也能有機會跟隨父親腳步參加亞運。

在混雙金牌戰鎩羽而歸的湯智鈞表示，這次抱持參加國際賽的心情參賽，雖然結果有點可惜，但透過在過程中仍不斷汲取經驗 ，並在失敗中成長，他相信有助於未來在世界盃或亞運、奧運追求好成績。

湯智鈞平時透過在國訓集訓機會，向複合弓韓國籍教練田仁秀請益，他提到，田教練希望能他能專注在自身，心態不能被外界影響，表現才會越來越好。

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繼2019年世大運與學長魏均珩在男團奪得銀牌後，湯智鈞這次將再戰今年在德國舉行世大運，近期也持續與隊友培養默契，相較於以前抱持著「想要」拿金牌的想法，他霸氣喊話，這次是一定要拿下金牌。

湯智鈞透露，從小就期盼透過射箭讓世界認識台灣，韓國射箭有金優鎮，「想讓大家知道台灣有湯智鈞」；他提到，當提到台灣羽球會想到戴資穎，他期許自已，能成為像學姐那樣的優秀選手。（編輯：陳仁華）1140427