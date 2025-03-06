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戴資穎：運動員總會離開賽場 盼永不放棄精神持續

2025/3/6 16:42（3/6 18:27 更新）
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羽球天后戴資穎6日下午現身台北松菸，親自為「戴資穎選手生涯致敬特展」揭幕，並分享觀展心得。中央社記者王騰毅攝　114年3月6日
羽球天后戴資穎6日下午現身台北松菸，親自為「戴資穎選手生涯致敬特展」揭幕，並分享觀展心得。中央社記者王騰毅攝　114年3月6日
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（中央社記者黎建忠台北6日電）台灣羽球天后戴資穎今天出席贊助商舉辦的生涯致敬特展，有感而發的表示，「運動員總有離開賽場的一天，但我希望相信自己、永不放棄的精神可以繼續下去。」

今天的特展記者會上，還集結戴資穎要好的親友錄製的祝福影片，包括一直照護戴資穎的「護國神醫」林瀛洲、教練賴建誠、「羽球王子」王子維、「台灣女兒」拳擊女王林郁婷等人。

當戴資穎看到賴建誠一本正經的錄製影片時，也在台上笑個不停；戴資穎笑說：「原本去年開刀後心情一直不是太好，但今天看到這個影片之後，笑一笑心情也好多了。」

戴資穎在接受媒體聯訪時強調，運動員總會有離開賽場的一天，但精神不會離開，「我希望自己一路走來相信自己、永不放棄的精神，可以延續在每個人的生活、工作、課業上。」

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已經很久沒有在公開場合露臉的戴資穎，看起來精神不錯，頭髮也留很長，最近都在過居家生活，也時常分享和侄子玩樂的影片。

戴資穎笑說：「還好小侄子雖然跑得很快，但是步幅不大，我跨幾步還是追得到他，這段期間就是花很多時間待在家裡，跟小朋友玩真的很療癒，也能讓自己心情好很多。」（編輯：李亨山）1140306

#林瀛洲
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#賴建誠
「戴資穎選手生涯致敬展」展出羽球傳奇女將戴資穎（圖）奧運實戰球拍、經典戰靴與生涯重要冠軍獎座等，帶領球迷一探戴資穎的傳奇羽球篇章；6日特展開幕，戴資穎親自出席並於展區主視覺簽名留念。中央社記者王騰毅攝 114年3月6日
「戴資穎選手生涯致敬展」展出羽球傳奇女將戴資穎（圖）奧運實戰球拍、經典戰靴與生涯重要冠軍獎座等，帶領球迷一探戴資穎的傳奇羽球篇章；6日特展開幕，戴資穎親自出席並於展區主視覺簽名留念。中央社記者王騰毅攝 114年3月6日
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戴資穎出席生涯致敬特展 笑稱要說退休好像也可以
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