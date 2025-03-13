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林俊易全英羽球公開賽擒前球王安賽龍 決勝局連拿6分晉16強[影]

2025/3/13 07:57（3/13 08:37 更新）
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台灣羽球選手林俊易（圖）在全英公開賽首輪擊敗巴黎奧運金牌丹麥安賽龍。（中央社檔案照片）
台灣羽球選手林俊易（圖）在全英公開賽首輪擊敗巴黎奧運金牌丹麥安賽龍。（中央社檔案照片）
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（中央社倫敦12日綜合外電報導）台灣男子羽球好手「左手重砲」林俊易今天在全英公開賽（All England Open）首輪對戰丹麥名將安賽龍，終場以21比19、13比21、21比11讓這位前球王打道回府。

法新社報導，林俊易在與對方你來我往之後拿下首局；安賽龍（Viktor Axelsen）雖主宰第2局，卻無法將手感延續到決勝局，使得林俊易連拿6分之後取得勝利。

目前世界排名第4的安賽龍說：「我如果拿不出最好表現，誰都可以擊敗我。」

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他盛讚林俊易今天「打了一場精彩好球，結果雖不如我的意，但比賽就是這樣」。

林俊易接下來16強賽將與日本的西本拳太捉對廝殺。西本拳太稍早以21比19、21比15淘汰中國選手雷蘭曦晉級。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140313

#丹麥
#日本
#西本拳太
#林俊易
#安賽龍
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