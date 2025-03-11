全英羽球賽 周天成首輪輕鬆過關晉16強

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（中央社記者黎建忠台北11日電）世界羽球聯盟（BWF）超級1000等級的全英羽球公開賽今天進行首輪賽事，「台灣一哥」周天成僅用41分鐘，就以21比10、21比12輕取法國的波波夫，如願挺進16強。

世界排名第9的「台灣一哥」周天成，賽前生涯對決世界排名第27的法國好手波波夫（Christo Popov），有著3勝1敗的優勢，不過最近一次交手是由波波夫獲勝。

準備充分的周天成，首局開打就拉出6比1攻勢奠定基礎，隨後分差越拉越大，一度取得17比8領先，順利收下首局。

第2局周天成靠著出色的前後場調動，取得4比0領先，隨後都至少保持2分領先，並在14比11領先時一口氣連得5分、取得19比11優勢，最終如願直落2過關。

周天成在接受中央社訪問時表示，這場比賽就是打出這陣子訓練的成果，且失誤控制得不錯，也算是打出自己想要的球路。

周天成晉級後，很有機會遇上大會頭號種子、中國好手石宇奇。

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周天成在今年全英公開賽前僅打了3場比賽，1月26日打完印尼大師賽後就返台休息、過年，並進行超過1個月的體能訓練，還抽空前往馬祖進行公益羽球活動，更獲東引鄉長林德建頒發榮譽鄉民。

周天成表示，其實就是藉由訓練累積能量，讓今年後續賽事表現能更穩定、更好一點。（編輯：張雅淨）1140311