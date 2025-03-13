周天成不敵球王石宇奇 BWF全英羽球賽止步16強
2025/3/13 19:22（3/13 19:58 更新）
（中央社記者黎建忠台北13日電）台灣羽球好手周天成今天在BWF超級1000的全英羽球公開賽16強，面對現任球王、中國好手石宇奇，儘管第2局化解2個賽末點，但最終仍以11比21、19比21苦吞對戰6連敗。
賽前世界排名第9的周天成，面對石宇奇交守過16次，以5勝11敗落居下風，而且還是對戰5連敗。
今天雙方對戰首局前段，周天成還能將比分咬住，不過在雙方8比8平手後，石宇奇的連接球變化和節奏都做得很好，靠著一波9比1的攻勢拉開差距，也如願收下首局。
石宇奇今天的防守幾乎毫無破綻，多次被動快要失分的球，都能順利救回，導致周天成無法發揮擅長的戰術，只能靠著零星的突擊取分。
第2局戰況如出一轍，比賽前半段仍以6比6僵持不下，但隨後石宇奇刻意提高速度，加上周天成手上失誤偏高，打出一波8比2的攻勢拉開差距，並且以20比17率先取得3個賽末點。
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不輕易放棄的周天成，還是靠著搶網和劈殺救回2個賽末點，只可惜最後石宇奇還是靠著一記殺球讓周天成回球掛網，順利終結這場比賽。
根據BWF官網，周天成下週將轉戰世界羽球總會（BWF）超級300的瑞士羽球公開賽。（編輯：李淑華）1140313
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