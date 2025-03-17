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李佳豪、石宇奇宿命糾纏 BWF瑞士公開賽首輪對決

2025/3/17 15:40（3/17 16:02 更新）
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拿下世界羽球聯盟（BWF）全英羽球公開賽亞軍的台灣好手李佳豪（中），本週世界排名有可能上升到第14名；超級300瑞士公開賽18日開打，李佳豪將於首輪對上中國名將石宇奇，再獲復仇機會。（楊鈞翔提供）中央社記者黎建忠傳真 114年3月17日
拿下世界羽球聯盟（BWF）全英羽球公開賽亞軍的台灣好手李佳豪（中），本週世界排名有可能上升到第14名；超級300瑞士公開賽18日開打，李佳豪將於首輪對上中國名將石宇奇，再獲復仇機會。（楊鈞翔提供）中央社記者黎建忠傳真 114年3月17日
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（中央社記者黎建忠台北17日電）根據BWF官網最新的籤表，將於明天開打的超級300瑞士公開賽，台灣男單好手李佳豪，又將於首輪對決世界球王、中國名將石宇奇，等於2人3天內2度交鋒。

現年25歲的台灣男單好手李佳豪，在剛結束的超級1000全英羽球公開賽男單決賽，和石宇奇鏖戰51分鐘，才以0比2的局數惜敗獲得亞軍。

根據世界羽球總會（BWF）規定，李佳豪可以獲得10200分的世界排名積分，按照積分計算方式，李佳豪預估會增加超過6000分，推估本週世界排名有可能從原有的第22名上升到第14名。

李佳豪本週將繼續征戰超級300的瑞士公開賽，根據男單會內賽籤表，李佳豪首輪又將對上石宇奇，給了他復仇的機會。

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除了李佳豪外，台灣男單還有林俊易、戚又仁、蘇力揚、周天成、王子維等人直接從會內賽打起；其中大會第7種子、尋求男單衛冕的林俊易，首輪則要對決自家人戚又仁。

超級300的瑞士羽球公開賽，今年總獎金25萬美元（約台幣830萬元），賽事從1955年就開辦，1991年進入公開賽時代，2007年成為BWF巡迴賽之一。台灣「左手重砲」林俊易去年在男單決賽，以7比21、22比20、23比21擊敗「台灣一哥」周天成，拿下生涯賽史首座冠軍。（編輯：李亨山）1140317

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