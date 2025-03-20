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王齊麟邱相榤3局擊敗自家人 晉瑞士羽球賽16強

2025/3/20 00:00（3/20 00:26 更新）
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台灣男雙組合王齊麟（左）與邱相榤（右）19日在超級300系列瑞士羽球公開賽男雙首輪遭遇3局大戰，最終以21比19、18比21、21比18擊退自家人陳政寬與林秉緯，晉級16強。（中央社檔案照片）
台灣男雙組合王齊麟（左）與邱相榤（右）19日在超級300系列瑞士羽球公開賽男雙首輪遭遇3局大戰，最終以21比19、18比21、21比18擊退自家人陳政寬與林秉緯，晉級16強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣男雙組合王齊麟與邱相榤今天在超級300系列瑞士羽球公開賽男雙首輪遭遇3局大戰，最終以21比19、18比21、21比18擊退自家人陳政寬與林秉緯，晉級16強。

王齊麟與邱相榤開季至今前5站比賽，除了上一站全英公開賽首輪出局外，其他4站都在16強止步，兩人這週征戰瑞士羽球公開賽，繼續力拚突破本季最佳成績。

「麟榤配」男雙首輪迎戰自家人陳政寬與林秉緯，兩組人馬其實在3月初法國奧爾良羽球大師賽就有機會交手，但因當時陳政寬受傷退賽，而沒能完成對決，而這次瑞士公開賽再次有了機會。

「麟榤配」今天前2局都在至少領先6分情況下，後半段遭對手急起直追，首局在錯失1個局點機會後，以21比19搶下，次局則沒能穩住陣腳，以18比21將次局拱手讓人。

「麟榤配」決勝局再度面臨類似狀況，在19比14領先時，被追成僅剩1分差，所幸最終有驚無險以21比18勝出。

「麟榤配」16強對手將是首輪爆冷拍下世界第2馬來西亞組合吳世飛與伊祖丁（Nur Izzuddin）的日本組合綠川大輝與山下恭平。

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另外，台灣一哥周天成去年闖進瑞士公開賽男單決賽，不敵自家人林俊易，名列亞軍，這次捲土重來，首輪出戰法國好手波波夫（Christo Popov）。

雙方繼全英公開賽後，連2週在首輪狹路相逢，而周天成今天先盛後衰，以23比21、19比21、14比21落敗，無緣晉級。（編輯：楊昭彥）1140319

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