李佳豪拍下西本拳太 全英羽球賽首闖4強

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣羽球好手李佳豪今天在全英羽球公開賽男單8強以21比9、21比18輕取日本的西本拳太，不僅締造生涯在超級1000系列等級賽事最佳成績，更是繼周天成後第2名在全英賽躋身4強的台灣男子選手。

世界排名第22的李佳豪儘管開季狀況不太理想，前3站都在首輪出局，但自法國奧爾良大師賽闖進8強，似乎已逐漸調整好狀態。

李佳豪這次參加在英國伯明罕（Birmingham）舉辦的全英公開賽，在通過首輪考驗、3局拍下香港好手李卓耀後，接著16強更打敗日本的田中湧士，8強碰上世界排名第16的日本的西本拳太，過去3次對戰雖以1勝2敗略居下風，但最近一次在2023年奧爾良大師賽碰頭，由李佳豪帶走勝利。

李佳豪今天首局在4比4平手後，直接以一波5比0攻勢拉開差距，末段更是連得6分，以21比9先下一城。

李佳豪次局克服開局3比8落後，以一波8比1攻勢超前，重新打出氣勢，面對對手持續緊追，李佳豪穩住陣腳，以21比18贏得勝利。4強將對決上一戰拍下「羽球王子」王子維的法國新星藍尼爾（Alex Lanier）。

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周天成生涯曾在2017年、2020年、2022年3度挺進全英賽4強，也是台灣首名打進4強的男單選手，並在2020年奪得亞軍，如今李佳豪也加入周天成行列，成為史上第2名晉級4強的台灣男單選手。

其他台將部分，連續2年闖進8強的男雙組合李哲輝與楊博軒，出戰印尼組合毛蘭納（Bagas Maulana）與卡爾南多（Leo Rolly Carnando），錯過1個賽末點機會，最終以11比21、22比20、20比22敗下陣來。（編輯：郭諭儒）1140315