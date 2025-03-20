BWF瑞士羽球公開賽 李佳豪不敵世界第5首輪止步

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（中央社記者黎建忠台北20日電）台灣羽球男子單打好手李佳豪今天在世界羽球聯盟（BWF）超級300的瑞士羽球公開賽首輪，沒能延續上週在全英羽球賽的手感，不幸以15比21、16比21不敵世界排名第5的泰國昆拉武特。

世界排名竄升至第14名的台灣25歲羽球好手李佳豪，上週在超級1000等級的全英羽球公開賽獲得亞軍，寫下個人賽史最佳成績；原本根據籤表，李佳豪在瑞士賽首輪又將對決世界球王石宇奇，但對手臨時棄賽。

李佳豪今天是生涯首度面對世界排名第5的泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），首局打來雙方你來我往，經歷了9度平手後，李佳豪才逐漸被拉開比數，並於15比16時被對手連得5分落敗。

第2局開始，李佳豪受限於體能影響，許多球跑位相當勉強，回球的位置都不夠理想，被昆拉武特開局打出9比4的攻勢。

隨後，李佳豪整局都處於劣勢，儘管比賽後段一度從11比16追到15比16的1分差，但最終在昆拉武特加速強攻下，還是直落2止步首輪。

教練馮勝杰在接受中央社訪問時表示，體能恢復確實影響了這場比賽，「尤其全英又是高強度賽事，打到決賽後要馬上趕到瑞士備戰，對選手來說確實是有點吃力。」

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至於「台灣一哥」周天成，在瑞士羽球公開賽首輪，再度對決世界排名第31名的法國球員波波夫（Christo Popov），2人在上週全英賽同樣首輪碰頭，當時周天成直落2輕鬆過關。

結果今天再戰，周天成意外陷入苦戰，最終鏖戰79分鐘後，仍以23比21、19比21、14比21落敗；至於台灣另一單打好手王子維，則在首局10比21不敵中國翁泓陽後決定退賽。（編輯：李亨山）1140320