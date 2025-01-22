戚又仁拍落周天成 晉級印尼羽球大師賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣選手戚又仁今天在超級500系列印尼羽球大師賽男單首輪歷經66分鐘、3局大戰，以21比17、19比21、21比15擊敗自家人周天成，收下對戰2連勝，闖進16強。

世界排名第30的戚又仁開季馬來西亞公開賽闖進8強，締造個人在超級1000系列賽事最佳成績後，上週印度公開賽首輪則敗給丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），無緣晉級。

戚又仁本週印尼大師賽重振旗鼓，男單首輪與台灣一哥周天成上演「台灣內戰」戲碼，雙方過去4度交手，戚又仁雖以1勝3敗居下風，但這一勝就是在去年台北公開賽4強，戚又仁後來拿下亞軍。

戚又仁今天開賽就以6比3占上風，隨後穩紮穩打、帶著11比6領先進入技術暫停，並以20比11率先逼出局點。

經驗老道的周天成隨後展開反擊，一連化解6個局點，而戚又仁關鍵時刻頂住壓力，以21比17先下一城。

周天成次局克服6比9落後劣勢，以一波6比0攻勢超前，儘管隨後被扳成16比16平手，而周天成及時回神，以21比19扳回一城。

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兩人在決勝局前段僵持不下，戚又仁在15比14領先時，趁著周天成連續回球出界和掛網失誤，連得4分奠定勝基，最終以21比15收下勝利，16強將對決馬來西亞的梁峻豪、中國的翁泓陽之間的贏家。

女單部分，邱品蒨以2比0拍落印尼小將漢多約（Chiara Marvella Handoyo），宋碩芸則在與中國選手高昉潔3局大戰中勝出，皆搶下16強門票。（編輯：張雅淨）1140122