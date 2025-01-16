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周天成3局拍下陸光祖 晉級印度羽球公開賽8強

2025/1/16 14:34（1/16 15:13 更新）
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台灣羽球一哥周天成16日在印度羽球公開賽男單16強上陣，歷經1小時又7分鐘，以21比15、13比21、21比14擊敗中國選手陸光祖，闖進8強。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成16日在印度羽球公開賽男單16強上陣，歷經1小時又7分鐘，以21比15、13比21、21比14擊敗中國選手陸光祖，闖進8強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣羽球一哥周天成今天在印度羽球公開賽男單16強上陣，歷經1小時又7分鐘，以21比15、13比21、21比14擊敗中國選手陸光祖，闖進8強。

上週剛滿35歲的周天成繼馬來西亞羽球公開賽後，連2週出賽，本週參加超級750系列印度羽球公開賽，首輪以直落2輕取加拿大華裔球員楊燦。

世界排名第9的周天成16強出戰排名第19的中國選手陸光祖，過去8度交手，周天成握有6勝2敗優勢，近2次碰頭，雙方則是各有勝負。

周天成首局很快掌控局面，帶著11比6領先進入暫停後，以21比15先下一城，次局則是浪費開局4比0領先優勢，對手趁機以21比13扳平戰局。

決勝局戰況膠著，雙方前半段差距都在2分以內，周天成隨後在10比10平手時連拿3分，並持續守住領先局面、以21比14贏得勝利。

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周天成開季連2站闖進8強，接下來將出戰香港的李卓耀與法國的波波夫（Toma Junior Popov）之間的贏家。

今天男單16強賽，台將除了周天成外，林俊易、蘇力揚稍後也將上陣，其中蘇力揚將遭遇到第2種子印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）。（編輯：陳政偉）1140116

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