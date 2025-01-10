周天成無緣馬來西亞羽賽4強 抗議裁判爭議球判法

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（中央社記者黃自強吉隆坡10日專電）超級1000系列馬來西亞羽球公開賽男單8強，台灣羽球一哥周天成今天不敵中國球王石宇奇無緣4強。他賽後質疑裁判對爭議球判法，一度留球場舉手抗議，但最終未能改變結果。

周天成出戰石宇奇，最終以16比21、21比19、17比21落敗。當周天成對石宇奇一記殺球搶下致勝分提出挑戰，主審疑似認定周天成身體已先觸球，因此並未同意。

周天成數度與裁判溝通，也站在球場舉手抗議，最終並未改變結果。他賽後告訴中央社說：「裁判總是誤判，我不知道該怎麼說，所以就這樣吧！」

其他台將部分，戚又仁男單8強先盛後衰，雖不敵中國選手李詩灃，但已締造個人在超級1000系列賽事最好成績。混雙組合楊博軒與胡綾芳同樣不敵中國組合馮彥哲與黃東萍。女雙組合謝沛珊與洪恩慈，面對世界第一的中國組合劉聖書與譚寧，以直落2敗陣。

胡綾芳賽後受訪說，對手在發球節奏上有做變化，導致「我們比較沒有辦法從接球開始去搶得一些主動權」。

戚又仁指出，他賽前就知道對手可能排名比較高，實力也不錯，因此利用開局盡力搶分，「把我的東西打出來，盡力衝擊對手」，但對手在第2局與決勝局的比賽節奏掌握得較好，他對賽場風向沒有掌握好，很多後場球控制不佳出界。

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謝沛珊表示，今天的對手是世界第一的女雙，由於賽前既興奮又緊張，結果「自己在心態那一關沒有過去」，把對手想的很可怕，反而沒發揮應有實力，今天賽事約僅發揮20%實力。

洪恩慈說，今天表現算失常，失誤率很高，沒有發揮應有水準，感覺很遺憾。（編輯：張芷瑄）1140110

台灣羽球一哥周天成10日在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽男單8強，出戰中國球王石宇奇，最終無緣4強。圖為周天成奮力救球。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月10日

台灣羽球好手戚又仁在馬來西亞羽球公開賽男單8強先盛後衰，雖不敵中國選手李詩灃，但已締造個人在超級1000系列賽事最好成績。圖為戚又仁全力搶分。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月10日

台灣混雙組合楊博軒（前）與胡綾芳（後）在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽8強，不敵中國組合馮彥哲與黃東萍。圖為台灣混雙組合全力拚戰。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月10日