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周天成31分鐘速勝 印度羽球公開賽晉16強

2025/1/14 22:38（1/14 22:53 更新）
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台灣羽球一哥周天成（圖）14日在印度羽球公開賽男單首輪僅花31分鐘，以21比12、21比9拍下加拿大華裔球員楊燦，晉級16強。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成（圖）14日在印度羽球公開賽男單首輪僅花31分鐘，以21比12、21比9拍下加拿大華裔球員楊燦，晉級16強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣羽球一哥周天成今天在印度羽球公開賽男單首輪僅花31分鐘，以21比12、21比9拍下加拿大華裔球員楊燦，而男雙組合王齊麟與邱相榤則以直落2橫掃蘇格蘭組合，同樣挺進16強。

剛滿35歲、世界排名第9的周天成上週在開季首站超級1000系列馬來西亞羽球公開賽8強止步，本週再戰超級750系列的印度公開賽，首輪對手為世界排名第30加拿大華裔球員楊燦。

周天成過去7度對戰楊燦，就拿下6勝，但近2度碰頭都歷經3局大戰才脫困。

周天成今天以6比1開局，儘管一度被追成1分差，但很快重新掌控節奏，以一波9比0攻勢，拉開差距，以21比12先下一城。

周天成次局未遭遇對手太多抵抗，帶著11比4領先進入技術暫停，隨後穩紮穩打，以21比9迎接勝利，16強將對決中國選手陸光祖。

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至於去年巴黎奧運後開始合拍的王齊麟與邱相榤，上週馬來西亞公開賽男雙16強出局，本週首輪對戰蘇格蘭組合馬修．格里姆利（Matthew Grimley）與克里斯多福．格里姆利（Christopher Grimley）

「麟榤配」在以21比11拿下首局後，次局歷經2比4落後，兩人很快調整好腳步、超車對手，並以21比15獲勝，收下16強門票。（編輯：張銘坤）1140114

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