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印度羽球公開賽 周天成無緣男單4強

2025/1/17 19:48（1/17 20:03 更新）
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台灣羽球一哥周天成17日在印度羽球公開賽男單8強亮相，可惜以15比21、8比21不敵香港好手李卓耀，無緣挺進4強。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成17日在印度羽球公開賽男單8強亮相，可惜以15比21、8比21不敵香港好手李卓耀，無緣挺進4強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北17日電）BWF超級750系列的印度羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在男單8強以15比21、8比21不敵香港好手李卓耀，無緣挺進4強。

世界排名第9名的周天成上週剛滿35歲，本週征戰世界羽球聯盟（BWF）超級750系列的印度公開賽，通過男單前兩輪的考驗後，今天在8強戰與世界排名20名的香港好手李卓耀正面交鋒，雙方過去13度交手，周天成握有9勝4負的對戰優勢。

然而，此役周天成在首局處於被動狀態，雖然一度扳平比分，但在技術暫停後，無法有效擋住對手攻勢，導致落後幅度逐漸擴大，以15比21率先讓出，加上次局周天成仍未能即時調整狀況，一開始陷入2比12大幅落後，苦追無果的情況下，再以8比21吞敗，與4強資格擦肩而過。

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混雙部分，榮膺賽會第5種子、世界排名第9的「楊胡配」楊博軒、胡綾芳今天在8強戰以11比21、15比21不敵「馬來西亞組合」吳塤閥、賴潔敏，不僅無緣勇闖4強，而且對戰勝利也尚未開胡。

稍後台灣男雙「李家兄弟」李芳至及李芳任也將在8強登場，迎戰世界排名第2名的「馬來西亞組合」吳世飛侞薩尼（Nur Izzuddin Mohd Rumsani），而「左手重砲」林俊易則在男單8強挑戰印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），力拚4強門票。（編輯：陳政偉）1140117

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