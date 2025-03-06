戴資穎出席生涯致敬特展 笑稱要說退休好像也可以
2025/3/6 16:07
（中央社記者黎建忠台北6日電）還在膝蓋術後復健期的台灣羽球天后戴資穎，今天出席贊助商舉辦的生涯致敬特展活動時有感而發，好像10幾年的選手生涯彷彿只是一瞬間的事，她也笑說：「這個展真的很特別。」
戴資穎和知名羽球品牌合作15年，今天贊助商舉辦的「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」，秀出許多戴資穎過往參賽的球員證、比賽球拍、球鞋以及獲得的獎牌，包括32座公開賽冠軍。
去年12月初，戴資穎決定動刀治療自己的膝蓋傷勢，至今還在復原期，不過經過醫生允許，已經可以輕微跑動，按照計畫，等左膝復原到一定程度後，會接著開刀治療右膝。
戴資穎在接受中央社訪問時表示，生涯特展好像都是為了退休的選手而辦，「雖然我現在還沒有這樣想，但如果要這樣說（退休）好像也可以。」
戴資穎強調，把展覽看過一遍，看到自己2009年的首場國際賽事、越南公開賽拿到亞軍，所有回憶還是湧上心頭，「好像這10幾年的選手生涯，只是一瞬間的事情而已。」
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特展從今天起一連11天在松山文創園區舉辦，共規劃「榮耀時刻」、「致勝利器解密」、「生涯實戰裝備」、「證件X見證」、「合穎拍貼機」等5大展區。
現年30歲的戴資穎，目前世界排名已滑落到第19名；她在去年巴黎奧運前夕就不斷重申，2024年球季結束就會退休。（編輯：龍柏安）1140306
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