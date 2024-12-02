戴資穎化身1日鑑識人員 宣導打擊黑槍終結暴力

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（中央社記者黎建忠台北2日電）台灣羽球好手戴資穎因傷到今年底都不會參賽，她也趁空化身1日鑑識人員，開箱南部第1個空氣槍實驗室，透過鏡頭拍片宣導「打擊黑槍、終結暴力」。

戴資穎的父母都是警界出身轉任消防，作為警消的女兒，她受邀擔任1日鑑識人員，第1次穿上刑事鑑識背心的她，拍片開箱空氣槍實驗室。

在警方專業指導下，戴資穎參與模擬測試，親身感受空氣槍威力，並從鑑驗流程，了解如何判定殺傷力。她在接受中央社訪問時表示，「這次體驗真的很特別，第1次感受到空氣槍的威力，感覺很不一樣，也希望藉由這樣的活動，可以做到宣導的效果。」

高雄市政府警察局刑事鑑識中心成立「空氣槍實驗室」昨天正式啟用，不僅能迅速區分槍枝的危險性程度，還可作為司法起訴和審判重要依據，為政府「打擊黑槍、終結暴力」提供堅實的後盾。高雄警方也將持續運用科技創新，守護市民安全。

刑事鑑識中心透過新聞稿表示，鑑定過程是以紅外線感應槍枝擊發的彈丸通過光電柵的時間差，計算出彈丸射速，進而換算彈丸單位面積動能，由實驗室開立鑑定書，可作為檢方起訴、聲押及法院判決依據。（編輯：張雅淨）1131202