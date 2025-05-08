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涉對4幼童抓髮、踢打 竹市幼兒園負責人等3人起訴

2025/5/8 16:17
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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）竹市某幼兒園（已停業）的張姓負責人、賴姓園長、吳姓助理教保員，涉今年2月間對未滿6歲的4名幼童抓髮、踢打等，案件偵結，依成年人故意對兒童傷害與強制等罪嫌起訴。

新竹地檢署今天發布訊息指出，賴姓園長為管教幼童，經口頭勸導多次未果，竟以手掌拍打其臉頰，甚至為懲罰幼童隨意攀爬書櫃，將幼童強制抱上書櫃罰站，妨害幼童自由行動權利。

竹檢表示，吳姓助理教保員發現1名幼童想收起玩具，為制止行為，將幼童衣領拉開導致跌倒；另有幼童因奔跑追逐，遭吳女抓頭髮。

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竹檢指出，張姓負責人為行管教，涉將1名幼童以手掌用力拍打臀部及背部，甚至將幼童壓住並踢打等行為，這名幼童經驗傷結果有多處挫傷等傷勢。

竹檢指出，對已受傷的孩子及其家庭，也將轉知新竹市政府，期待整合醫療與社福專業資源，提供心理重建與關懷支持，協助被害孩童走出創傷陰影。（編輯：陳仁華）1140508

#新竹市政府
#新竹地檢署
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