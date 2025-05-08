OpenAI推民主人工智慧 將助各國建AI基礎設施

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（中央社舊金山7日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）科技公司、聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天宣布一項計畫，旨在與美國政府攜手協助各國建立自己的民主AI基礎設施。

法新社報導，面臨對手中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）的競爭，從舊金山起家的OpenAI決定將自身技術投入世界各國的AI平台核心。

深度求索成功以較低成本提供強大AI模型，成果震驚矽谷（Silicon Valley），許多人呼籲美國科技巨擘保護自己在這新興科技領域的主導地位。

OpenAI在部落格文章中表示：「現在每個人都明瞭，這種基礎設施將成為未來經濟成長與國家發展的支柱。」

「現在是我們必須採取行動的時刻，支持世界各地希望以民主AI為基礎進行發展的國家，並提供明確替代方案，取代利用AI鞏固權力的專制版AI。」

「OpenAI支持國家」（OpenAI for Countries，暫譯）這項計畫，衍生於美國總統川普（Donald Trump）先前宣布對美國AI基礎建設投資5000億美元的「星際之門」（Stargate）計畫。

OpenAI指出，公司聽到許多國家請求協助建立類似的AI基礎設施，因此「為回應這些感興趣的政府，OpenAI為智慧時代提供一種新型夥伴關係」。

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根據OpenAI，在與美國政府協調下，OpenAI將協助各國建立資料中心，並提供針對當地語言及文化所量身打造的客製化ChatGPT AI，以提升醫療照護、教育跟公共服務品質。

此外，OpenAI提到，夥伴國家也將投資範圍更廣泛的星際之門計畫，擴大美國的AI領導地位。（譯者：屈享平/核稿：洪培英）1140508