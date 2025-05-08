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印度空襲隔日 巴基斯坦東部拉合爾傳爆炸聲

2025/5/8 15:02
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（中央社新德里/伊斯蘭馬巴德8日綜合外電報導）根據巴基斯坦電視台Geo TV和路透社記者說法，東部城市拉合爾（Lahore）今晨傳出爆炸聲響，目前並不清楚爆炸原因為何。

印度一天前對巴國數個地點發動襲擊，令人擔心這兩個擁核鄰國間的衝突情勢恐進一步加劇。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區4月22日發生恐怖攻擊事件，至少26人喪命，印度指控巴基斯坦涉案，昨天凌晨襲擊巴基斯坦境內「恐怖分子基礎設施」。

伊斯蘭馬巴德當局否認相關指控，矢言要報復印度的飛彈攻擊，還說巴國擊落5架印度飛機。印度駐北京大使館則將戰機遭擊落的消息斥為「不實訊息」。

巴基斯坦表示，印度的飛彈攻擊和後續的跨境砲擊造成至少31名平民喪命、約50人受傷，印度則說有13名平民身亡、43人受傷。

印度官員表示，這波跨境交火在夜間略有減緩。

由於預期飛彈空襲將招致報復，印度也在與巴基斯坦接壤邊境一帶進行斷電演練，包括在錫克教徒聖地金廟（Golden Temple）所在的北部城市阿姆利則（Amritsar），

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與此同時，巴基斯坦多數城市已逐步恢復正常，孩童也紛紛返回學校上課，但在邊境旁遮普邦（Punjab），醫院和民防當局仍維持高度警戒。

儘管巴基斯坦聯邦政府承諾要回應印度的攻擊，國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）昨天向「紐約時報」表示，巴國已準備好要讓局勢降溫。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140508

阿瑟夫
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