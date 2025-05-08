環團訴請修改用電大戶條款案 更一審判決駁回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北8日電）綠色和平基金會等認為「用電大戶條款」未有效規範企業且無助減碳，提起訴訟請法院令經濟部修訂條款，北高行一審駁回，最高行政法院廢棄發回更審。北高行更一審今天仍判決駁回。

經濟部於民國109年12月31日公告「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，俗稱「用電大戶條款」，並於110年1月1日上路。

「用電大戶條款」規定，用電5000瓩以上大戶，5年內需建置10%綠電，盼能建立企業使用綠電典範，將影響約300家企業，可創造約1GW再生能源交易市場，後續每2年會定期檢討適用對象範圍。

綠色和平基金會與環境法律人協會及來自台北巿、新北巿及屏東縣的4名居民，共同於110年2月3日向台北高等行政法院提起行政訴訟，主張「用電大戶條款」受規範企業少且疏於減碳，不僅拖累台灣能源轉型進度，更將人民置於極端氣候帶來的災害風險中。

原告請求法院令經濟部應按再生能源發展條例相關規定揭示的「抑制溫室氣體排放」、「配合我國溫室氣體減量及管理法之法定減碳目標」、「因應我國氣候環境」及「達成再生能源發展條例法定推廣目標之立法授權意旨」，修訂「用電大戶條款」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北高等行政法院以原告不合起訴要件，裁定駁回。綠色和平基金會等不服，提起抗告。最高行政法院廢棄原裁定，發回更審。

北高行更一審指出，人民或團體對法規命令的訂定，僅有提議權，並無請求行政機關訂定法規命令的公法上請求權，「用電大戶條款」是經濟部依再生能源發展條例的法律授權，經舉辦多次座談會歸納綜合學官產業各方意見，凝聚社會共識所頒行抽象性的法規命令，以執行法律之權限，尚難以氣候環境目標的單一因素，即認相關辦法的制定有裁量瑕疵，判決原告敗訴，可上訴。（編輯：李淑華）1140508