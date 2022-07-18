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熱浪強襲歐洲西南部 歐盟近半領域可能發生乾旱

2022/7/18 21:46（7/18 22:21 更新）
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圖為17日法國西南部吉倫特省附近，一名消防員在撲滅森林大火時策略性的放火燒毀一塊土地，防止野火因風向變化而繼續蔓延。（法新社）
圖為17日法國西南部吉倫特省附近，一名消防員在撲滅森林大火時策略性的放火燒毀一塊土地，防止野火因風向變化而繼續蔓延。（法新社）
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（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）在歐洲西南部飽受嚴酷熱浪衝擊之際，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）旗下研究人員今天警告，歐盟境內近半領域正面臨乾旱風險。

法新社報導，歐盟執委會旗下聯合研究中心（Joint Research Centre，JRC）7月報告指出，歐盟領域中有46%處於乾旱預警級別，有11%處於警戒級別，即當地作物已面臨缺水問題。

這份報告表示，義大利所受衝擊最深，北部波河（Po River）流域可能面臨最嚴重程度的乾旱。

上述報告還提及，西班牙水庫蓄水量目前比10年平均水準低31%。葡萄牙用於水力發電的水量僅為過去7年平均量的一半。

歐盟執委會旗下研究人員也警告，缺水及高溫正導致法國、羅馬尼亞、西班牙、葡萄牙及義大利作物產量減少。

此外，德國今天公布的官方研究報告顯示，隨著天災更加頻繁及劇烈，自2018年起，氣候變遷引起的天災已使德國蒙受至少800億歐元損失。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110718

義大利波河河谷近幾周乾旱情況惡化，羅馬當局7月4日宣布義北5個地區進入緊急狀態。圖為6月28日義大利倫巴底乾涸的河床。（安納杜魯新聞社）
義大利波河河谷近幾周乾旱情況惡化，羅馬當局7月4日宣布義北5個地區進入緊急狀態。圖為6月28日義大利倫巴底乾涸的河床。（安納杜魯新聞社）
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