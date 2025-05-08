首個貿易協議有譜 川普預告5/8舉行記者會

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓7日專電）美國總統川普今晚在社群媒體發文預告，明天將在白宮橢圓形辦公室舉行記者會，內容是關於和某個備受尊重的大國達成的一項重大貿易協議，「這將是眾多協議中的第一個」。

川普（Donald Trump）4月2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅。許多國家紛紛把握90天暫緩期與美進行談判，希望降低稅率。

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川普今天晚間在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「明天早上10點，將在橢圓形辦公室舉行重大記者會」，內容是有關和某個備受尊重的大國代表達成的一項重大貿易協議。

川普還說：「這將是眾多協議中的第一個！」（編輯：陳慧萍）1140508