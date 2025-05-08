外資加碼14.84億元 買超前10名金融股占半邊天

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（中央社記者曾仁凱台北8日電）市場等待美國晶片關稅結果，台股終場小跌3.09點，收在全天最低點20543.40點，成交值新台幣2481.92億元。根據證交所統計，今天三大法人買超台股4.26億元。外資買超14.84億元，中信金登買超榜冠軍，前10名中金融股就占了半邊天。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超14.84億元，5月以來連續5個交易日都站在買方；投信買超4.66億元，自營商則減碼15.24億元。

個股方面，外資今天買超前3名為中信金1萬5213張、群益優選非投等債（00953B）1萬4618張，和永豐金9909張，金融股包辦其中2席。如果加上第4名的彰銀，第5名的凱基金和第8名的台新金，今天外資買超榜前10名，金融股就占了半邊天。

外資今天賣超前3名則為群創1萬5448張、元大金1萬1740張，以及聯鈞8112張。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，目前台股主要還是得先觀察晶片關稅的結果，畢竟台灣半導體產業強，面對晶片關稅將首當其衝。

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至於近期新台幣急升，引發市場恐慌，蔡明翰認為這純粹是落後補升。他觀察，今年初以來，美元指數下跌約1成，這段時間日圓有升值，但新台幣一直沒有動，推測可能是因為股市不好、外資匯出，壓抑新台幣匯率，這一波落後補升速度猛，惟現在升幅已和其他亞幣大致切齊，升值壓力將趨緩。

對於新台幣升值議題，蔡明翰認為投資人不用過度擔心，如果新台幣真的持續升值，根據歷史經驗，對於台股其實是助力。（編輯：林家嫻）1140508