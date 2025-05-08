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李國修爆笑經典「三人行不行」 7月台南新營登場

2025/5/8 16:30（5/8 16:51 更新）
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劇場大師李國修喜劇經典「三人行不行」由黃嘉千（中）、亮哲（右）、郭耀仁（左）主演，7月將於新營文化中心一連帶來2場演出。（亮棠文創提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年5月8日
劇場大師李國修喜劇經典「三人行不行」由黃嘉千（中）、亮哲（右）、郭耀仁（左）主演，7月將於新營文化中心一連帶來2場演出。（亮棠文創提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年5月8日
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（中央社記者葉冠吟台北8日電）已故劇場藝術家李國修喜劇經典「三人行不行」參與2025夏至藝術節演出行列，7月將於台南新營文化中心演出2場，由藝人黃嘉千領銜主演，帶來笑淚交織的表演。

這齣被形容為「李國修最貼近台灣人生活」的喜劇，由6段獨立卻緊密呼應的短篇故事組成，演出形式極具挑戰性，透過快速角色轉換、簡約舞台調度，展現劇場表演的純粹與張力。

黃嘉千今天透過劇組分享：「這齣戲我演了好幾次，每一次重新演出，都像在經歷一次人生重組，演出過程真的很過癮！最討厭聽到行不行啊？只要你來看就行啦。」

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卡司陣容還包括亮哲、郭耀仁與安俊朋，合力在舞台上詮釋近30個角色。

「三人行不行」自1987年首演至今，已累積超過百場演出紀錄，是李國修最具代表性的作品，限定台南新營場將於7月26日演出，今天正式開賣。（編輯：管中維）1140508

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