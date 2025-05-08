龔明鑫10日率團訪美 代表團涵蓋5大信賴產業

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（中央社記者賴于榛台北8日電）2025年「選擇美國投資高峰會」11日至14日將於美國馬里蘭州登場。行政院今天說，行政院秘書長龔明鑫10日將率團訪美，代表團涵蓋5大信賴產業多個領域，充分彰顯台灣在全球市場的競爭實力，也盼此次進一步深化台美雙邊產業與科技合作。

行政院發言人李慧芝稍早在政院記者會指出，「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）原規劃由行政院副院長鄭麗君率團前往，但因台美談判工作繁忙，因此由龔明鑫率團參與，盼續深化台美產業及科技合作。行政院下午透過新聞稿補充表示，龔明鑫將於10日率團訪美。

政院表示，選擇美國投資高峰會是美國商務部主辦的重量級活動，旨在吸引外商直接投資（FDI），促進國際企業與美國市場的聯繫，每屆高峰會匯聚美國聯邦政府高階官員、州與地方經濟發展機構、產業領袖及企業高層，共同探討美國投資環境、產業趨勢和最新商機。

政院說，這項活動不僅為潛在投資者提供深入的市場資訊，還為企業創造直接洽談合作的契機，成為外資企業獲取商機或拓展美國市場的重要途徑，美國在台協會（AIT）在這次峰會中也擔任重要的串連者角色，透過客製化規劃，協助台灣關鍵產業布局美國市場。

此次台灣代表團涵蓋資通訊、半導體、人工智慧、化工、生技、智慧製造、航太及金融服務等多元產業。政院指出，除高峰會外，AIT另規劃半導體、AI與量子科技、無人機等3個分團活動，協助台灣業者與美國相關業者洽談合作商機，拓展市場版圖。

政院指出，台灣代表團此次涵蓋5大信賴產業多個領域，充分彰顯台灣在全球市場的競爭實力，並為深化台美合作創造更多機遇，共同致力於台美雙方經濟繁榮與安全的長遠願景，在政府與企業共同參與下，企盼發掘雙方企業的共贏合作機會，進一步鞏固長期的信任基礎，開創未來更緊密的合作格局。

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政院也說，此次台灣產業界與行政部門攜手參與選擇美國投資高峰會，正是總統賴清德「台灣加1」戰略的具體實踐，不僅凸顯台美合作的重要性，更展現台灣有決心要實踐「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」的經濟新戰略。

政院表示，台灣企業在高峰會期間將能與美國各級政府、地方經濟發展機構及全球業界領袖直接交流，探索雙方共贏的合作模式，進一步深化供應鏈夥伴關係。（編輯：翟思嘉）1140508