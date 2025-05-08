修杰楷新戲串流平台收視讚 懷念新加坡long stay

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（中央社記者洪素津台北8日電）演員修杰楷日前赴新加坡、馬來西亞拍攝戲劇「小娘惹之翡翠山」，在串流平台有不錯成績，他感謝很多朋友都喜歡這部戲，還透露懷念當時long stay，想再體驗新加坡的拍戲過程。

修杰楷在「小娘惹之翡翠山」飾演女主角的父親，他與妻子打破當時重男輕女觀念。修杰楷透過新聞稿分享，「每個時代都會有很多關於親情、愛情，還有友情的故事，會受到這麼多人喜歡，我想應該都是從故事當中找到一些共鳴吧！」

而修杰楷對此劇的共鳴來自於家庭，他透露儘管殺青一陣子，仍難忘一個拍照鏡頭，他說：「我很難忘在庭院拍了一場全家照片的畫面，因為戲中有很多家人因為一些事情離開了，所以那場戲算是很珍貴的全家福。」

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修杰楷此次長期在新加坡、馬來西亞拍攝，和當地演員建立好交情，直呼「非常開心，是一個很棒的體驗。」還許願未來有機會重回當地拍戲。

戲劇「小娘惹之翡翠山」每周日晚間10時於TVBS42台播出。（編輯：吳素柔）1140508