忠義基金會擴展安置服務 李多慧號召5千名助養人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北8日電）「剴剴案」讓幼兒托育備受關注，忠義基金會長期支持失依兒少，明年將擴展服務承接更多地方政府安置家園需要經費，今年邀請啦啦隊員李多慧擔任代言人，盼號召5000名助養人。

母親節即將來臨，忠義基金會今天舉辦「2025童步長大—蒲公英寶寶助養記者會」，邀請李多慧擔任年度助養大使，呼籲大眾重視兒少權益，並盼號召5000人投入助養計畫，給在台灣遭遇不當對待的孩子多一點支持。

今年38歲的陳志堯不到1歲就在忠義家園生活，他18歲時自立，如今是一名居服員，他今天出席記者會以離院生身分指出，自己以前是園區裡最調皮搗蛋的小孩，但忠義的照顧讓他漸漸改變。

陳志堯說，「忠義教會我要有熱忱、善良的心去幫助別人」，小時候受別人幫助長大，如今自己家裡資源雖然不夠，無法給予經濟支持，但希望可以用一己之力去關心及幫助他人，因此投入居服員工作。

陳志堯也感謝忠義給他的協助不僅只是生活照顧，也協助他找到學習及教育資源，給予他考大學時的支持。

忠義基金會 「蒲公英寶寶助養計畫」期許失依兒和家家戶戶的孩子一樣，擁有公平生活、教育、醫療與平安長大的權益，忠義基金會副執行長謝小琪告訴中央社記者，計畫經費除了用於孩子的基本生活照顧外，也會投注於教育資源，培養孩子才藝或是協助考證照，讓孩子掌握自己的人生。

謝小琪也提到，根據經驗，進入安置機構的小孩有高達80至90%有早療需求，包含語言能力以及大小肌肉發展不足等，另外許多孩子也都是來自被不當對待、虐待的家庭，因此也需要心理諮商等資源穩定身心，這些都需要經費支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

1歲幼兒「剴剴」被兒少機構委託安置的保母虐死，震驚社會，謝小琪說，現在各界更關心兒少權益，今年號召5000名助養人也是因為基金會的服務將擴張，將承接地方政府安置家園服務，盼能幫助更多小朋友。

忠義基金會長期服務0歲至18歲的失依兒少，並有收容0至3歲的嬰兒家園，以分齡家園安置教養，陪伴超過8000名弱勢兒少長大成人，855名以上孩子找到收養家庭，希望更多民眾加入蒲公英寶寶助養計畫或公益合作。（編輯：陳清芳）1140508