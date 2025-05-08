中山醫大醫療科技博覽會 50企業產學交流
2025/5/8 15:50（5/8 15:56 更新）
（中央社記者趙麗妍台中8日電）中山醫學大學今天辦「2025醫療科技博覽會暨創新創業經驗分享交流會」，超過50家醫藥、生技與健康科技相關企業進校，面對面交流，協助學生掌握產業最新動態、拓展職涯人脈。
交流會主辦單位國際健康產業經營管理碩士在職專班主任初麗娟表示，活動規劃涵蓋創新創業經驗分享、產業趨勢論壇與醫療科技展覽面向，串聯醫藥營養、生技研發、健康福祉與智慧醫療等跨領域互動交流。
華廣生技股份有限公司等會中分享創業歷程與市場觀察，聚焦「醫藥營養保健」與「大健康產業管理」，由校內師長、附設醫院代表與企業主管跨界對談，深入剖析產業趨勢與未來挑戰，給學生兼具理論與實務前瞻視野。
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中山醫大校長黃建寧說，學校設立產學營運處，幫師生轉化研究創意與成果並對接產業需求，縮短學用落差，培育能回應健康與高齡產業需求的實務型人才。
與會業界表示，希望透過與學校合作，搶先延攬優秀新血加入，讓學生能從產業觀點洞察未來趨勢，開啟未來更多合作可能。（編輯：李明宗）1140508
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