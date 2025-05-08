孫嘉明：長榮航客貨運穩定 台幣升值油價跌有利營運

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（中央社記者江明晏台北8日電）長榮航總經理孫嘉明表示，美國取消小額包裹免稅政策後，中國電商貨量確實減少，但手機筆電這類產品因關稅豁免出貨正常；客運方面，日本旅遊暑期需求非常強，油價下跌和新台幣升值都有利營運。

長榮航今天舉辦馬拉松起跑記者會，孫嘉明受訪時表示，客運狀況維持正常，尤其日本旅遊需求在暑假期間持續強勁，反映民眾對換匯的熱情，雖然美國取消部分電商包裹免稅政策對中國貨運造成影響，但整體出貨量仍穩，隨著油價下跌與新台幣升值，有望為航空業營運成本帶來利多。

針對客運狀況，他說明，各線訂位率維持正常，目前從台灣出境還是很踴躍，歐美商旅和探親市場正常；旅遊部分，北美還受到關稅影響，要持續觀察。新台幣升值，民眾換匯踴躍，以日圓跟美元為主，也顯示台灣旅客對日本旅遊的喜愛度沒有減少，尤其暑假來看，日本旅遊需求還是非常強，其他航線包括東南亞也是。

貨運市場方面，他表示，美國取消來自中國800美元以下包裹免稅政策後，確實看到從中國出來的電商貨量減少，幅度不能說不大，但中國除了電商貨以外，美國還是豁免一些產品像手機、筆電，出貨量目前正常，這幾個月應該可以維持，會持續關注整個中國出口狀況。

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孫嘉明指出，必要時，長榮航會把貨機做調整，比如縮減部分中國艙位，把飛機放到東南亞去，視整個物流的情況調整，以增加貨量。

近期國際油價下跌，他表示，票價和供需有關，和油價較沒有關係，除了油價以外，其他成本其實都往上走，有些較冷門時段也許會看到較便宜的價格，但基本上票價不會有太大的變動。不過整體而言，油價下跌對營運是有利的，加上油價都是用美元支付，新台幣升值，對營運面的成本也是有利的。（編輯：楊蘭軒）1140508