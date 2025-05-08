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華郵：川普關稅政策助攻馬斯克星鏈擴大版圖

2025/5/8 10:47（5/8 11:08 更新）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓7日專電）華郵今天獨家報導，川普祭出的關稅有助星鏈擴大版圖，非洲國家賴索托就在面臨高稅率下授予星鏈10年的執照。知情人士也透露，印度政府官員迅速批准星鏈業務，認為這是一種促進與美協議的助力。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）指出，賴索托並非唯一在試圖抵禦美國關稅之際，協助科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下衛星網際網路服務星鏈（Starlink）的國家。

星鏈3月已與印度的兩家供應商達成協議，也在索馬利亞、剛果、孟加拉、巴基斯坦及越南等國取得部分市場准入。

白宮呼籲進行貿易談判之際，華郵取得的政府內部訊息可見，美國大使館與國務院如何向各國施壓，推動排除美國衛星公司的監管障礙，且多次提到星鏈。

雖然文件未顯示川普政府明確要求以降低關稅作為批准星鏈服務的交換條件，但文件顯示國務卿盧比歐（Marco Rubio）日益頻繁地下令官員推動星鏈獲得批准。

兩名匿名知情人士透露，印度政府官員迅速批准星鏈業務，認為這樣有助於穩固與川普政府的貿易協議。其中一人說，雖然這不太可能成為美國貿易談判的明確條件，但印度認為這是一種促進協議的重要助力。

白宮發言人則表示，川普政府不會容忍利益衝突，所有政府官員都依照各自機構制定的道德準則行事。

一些專家認為，川普政府這麼做具有戰略意義。美中正在全球爭奪電信主導權，而星鏈是世界最大的衛星網路供應商。此外，推動美國衛星公司並非始於川普。電報顯示，前朝拜登政府時期也推動各國大使館採用星鏈與其他衛星網路服務。

華郵引述一封4月中旬的國務院電報指出，柬埔寨與非洲國家吉布地明確表示或正考慮引入星鏈，以避免川普政府的關稅，並談判更好的貿易條件。

目前為止，美國尚未在公布關稅後與任何國家簽署貿易協議。

華府智庫全球發展中心（Center for Global Development）研究員摩爾（W. Gyude Moore）指出，非洲批准星鏈的國家比川普上任前更多，雖然缺乏明確數據。

他指出，非洲政府很難區分這是美方還是馬斯克推動。例如，川普政府正在對南非施加壓力之際，星鏈也加大在當地推廣業務的力道。

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「如果你是南非政府官員，面對這種情況會很難切割。」

馬斯克不但是川普金主，兩人也走得近，馬斯克更掌「政府效率部」（DOGE）。摩爾說，也許沒有明確施壓，但人們自然會推斷馬斯克與川普關係密切，「如果我阻止他的生意，可能會影響我的國家」。（編輯：陳承功）1140508

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