無尾熊絕跡？澳洲政府報告：暖化讓特有物種瀕危

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澳洲19日公布的報告指出，特有野生物種正因旱災、全球暖化等影響日漸消失。圖為澳洲國寶無尾熊。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社雪梨19日綜合外電報導）澳洲今天公布的政府報告「讓人震驚地」指出，澳洲特有野生物種正因野火、旱災、人類活動和全球暖化影響日漸消失，報告呼籲政府進行重大改革，保護受威脅的物種。

這份5年一度的科學報告將於稍晚完整公布，但從今天發布的報告重要發現，可看出自然遭大範圍破壞的狀況，包括陸地和海洋都不能倖免。

報告指出，環境受破壞的狀況受氣候影響而更趨快速。20世紀初以來，澳洲陸地平均溫度升高了攝氏1.4度。

環境部長皮伯塞克（Tanya Plibersek）表示，這是一份「令人震驚的文件」，「述說澳洲環境危機和衰退的故事」。

皮伯塞克是5月勝選上台的勞工黨（Labor Party）成員，她表示，前保守黨政府任內，她的前任環境部長在2021年12月收到這份報告，卻從未發布，但「我不會把頭埋在沙子裡」。

報告主要調查結果顯示，澳洲2019-2020年「黑色夏季」（Black Summer）森林大火燒毀超過800萬公頃的原生植被，造成10億至30億隻動物死亡或流離失所。

報告指出，海洋熱浪在2016年、2017年和2020年導致大堡礁（Great Barrier Reef）大規模珊瑚白化，在那之後，今年3月份的政府報告發現，珊瑚礁再次大規模白化。

1990年以來，已有數百萬公頃的原始森林被砍伐。

報告發現，2000年至2017年間，超過700萬公頃的受威脅物種棲息地，在未根據澳洲環境保護法進行評估的情況下遭到清除。

5年來，澳洲環境保護法的受威脅物種名單又增列200多種具有國家重要性的動植物物種。

報告指出，「澳洲失去的哺乳動物物種比其他任何大陸都多」，被列為面臨更大威脅的新物種數量，5年內增加了8%。

報告發現，澳洲城市快速擴張，導致城市熱氣、污染和垃圾隨之增加，水和能源資源趨於緊繃。

報告指出：「雪梨因為開發，流失7成以上的原生植被。」

世界自然基金會澳洲分會（WWF-Australia）代理執行長勞瑞（Rachel Lowry）表示：「如果我們忽視這份報告的警告，那麼澳洲東部的無尾熊等標誌性物種，或者我們最大的滑翔哺乳動物『大型滑翔有袋動物』（Greater glider），將在我們的注視下永遠消失。」

世界自然基金會澳洲分會表示，這份報告應該是促成更多投資和更強有力法律來保護澳洲野生動物與荒野的「轉折點」。

勞瑞譴責現有的環境立法未保護受威脅物種，敦促新政府迅速採取行動。（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1110719