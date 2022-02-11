20年來數量減半僅剩9萬隻 澳洲國寶無尾熊列瀕危物種

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澳洲11日正式把東岸廣大地區的無尾熊列入「瀕危物種」。（圖取自facebook.com/WIRES.wildlife.rescue）

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（中央社雪梨11日綜合外電報導）澳洲今天正式把東岸廣大地區的無尾熊列入「瀕危物種」，無尾熊在叢林野火、墾荒、乾旱和疾病等衝擊下奮力求生。

環保人士說，澳洲東部海岸大部分地區無尾熊數量在過去的20年急遽下滑，並警告無尾熊正在走向滅絕。

澳洲環保部長李伊（Sussan Ley）說，她已經把無尾熊指定為「瀕危物種」，以便在新南威爾斯州（New South Wales）、澳洲首都特區（Australian Capital Territory）以及昆士蘭州（Queensland）為牠們提供更高水準的保護。

無尾熊是全球公認的澳洲獨特野生動物象徵，就在10年前，牠們還在澳洲東岸被列為「易危物種」。

李伊說：「我們正採取前所未有的行動來保護無尾熊。」並強調政府最近承諾提撥澳幣5000萬元（約新台幣10億元）用來保護和恢復無尾熊棲息地。

環保人士對無尾熊的新地位表示歡迎，但譴責澳洲到目前為止無法保護無尾熊。

世界自然基金會澳洲分會（WWF-Australia）環保科學家布蘭契（Stuart Blanch）說：「無尾熊在10年內從未列入名單到列為易危物種再變成瀕危物種，這是驚人的快速下降。」

布蘭契說：「今天的決定是受歡迎的，但無法阻止無尾熊走向滅絕，除非有更強而有力的法律和地主獎勵政策來保護無尾熊的森林家園。」

根據獨立政府諮詢機構「瀕危物種科學委員會」（Threatened Species Scientific Committee）估計，無尾熊數量已從2001年的18萬5000隻下降到2021年的9萬2000隻。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110211