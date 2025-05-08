M31：晶圓廠需求優於預期 上半年營運穩健成長

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（中央社記者張建中新竹8日電）矽智財（IP）廠M31今天表示，晶圓廠客戶對IP需求優於預期，加上3奈米以下高速傳輸介面IP市場熱度持續升溫，上半年營運表現可望維持穩健成長動能。

M31下午舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果。在授權金與權利金收入同步成長推升下，M31第1季營收新台幣4.34億元，季增32.6%；稅後淨利1956萬元，每股純益0.47元。

展望未來，M31表示，儘管短期受到部分大型專案時程不確定影響，不過晶圓廠客戶對IP需求優於預期，以及3奈米以下高速傳輸介面IP市場熱度持續升溫，上半年營運表現可望維持穩健成長動能。

至於近期新台幣匯率快速升值，M31指出，已於第1季陸續調節美元水位，美元現金餘額有限。為因應潛在匯率波動風險，董事會決議通過適度運用衍生性金融商品對應收帳款進行避險操作，力求讓匯率風險可控。

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M31總經理張原熏說，追求權利金收入增長是營運重點，第1季權利金收入占總營收比重約19%，期望2026年權利金收入比重能夠達到25%以上，後續進一步朝向30%邁進。

至於關稅措施的影響，張原熏表示，M31並未生產終端產品，業務以技術服務為主，因此關稅不會造成太大影響。（編輯：張良知）1140508