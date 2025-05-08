金門9日迎城隍 慶賀團遶境暖身台港隊伍助陣

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（中央社記者吳玟嶸金門8日電）明天是金門浯島迎城隍「正日」，為慶賀浯島城隍遷治345週年，金門地方今天組慶賀團在金城遶境，也邀請來自台灣、香港等地藝陣隊伍助陣，提前為城隍爺出巡暖身。

2025年金門浯島城隍文化季已展開近1個月時間，明天農曆4月12日是迎城隍「正日」，金門眾多宮廟、信眾將在金城遶境；金門天震堂、金門體育會民俗體育運動委員會及金門縣民俗技藝推廣協會，今天籌組「城隍慶賀團」為城隍爺出巡暖身。

慶賀團下午1時30分從北鎮廟啟程，行經昭德宮、東門代天府、南門天后宮、西門外武廟，並在城隍廟集結，由天震堂堂主、民俗運動體育委員會主委許績才擔任主獻向城隍爺致意，最後回到北鎮廟駐駕。

許績才接受媒體聯訪表示，城隍信仰是金門重要傳統信仰，也被文化部列為國家重要民俗活動，今天慶賀團邀請來自台灣的培德體育會、三峽漢武舘官將首及來自香港的弘德龍獅體育會，整個隊伍約有300多人。

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許績才說，投入醒獅教學多年來，一直在思考如何讓傳統民俗、宗教文化，能夠保存、延續並傳承給後代，今年許多活動流程規劃也交給年輕人處理，相信不論是迎城隍或各地宮廟事務，都能持續傳承。

天震堂透過新聞稿表示，今年除邀請來自台灣、香港藝陣隊伍，以及向金城鎮公所商借人力蜈蚣座及人力三輪車，金門金鼎國小扯鈴隊、金門農工民俗才藝社等也主動報名參加，使得整個藝陣隊伍更為精彩。（編輯：陳仁華）1140508