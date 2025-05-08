孩子發燒久咳達4週 醫：當心黴漿菌感染

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）孩子發燒、久咳是家長的惡夢，醫師提醒，黴漿菌為兒童社區型肺炎常見病原菌，發燒、咳嗽等持續1至4週就要留意，快篩可助快速找出病因，以抗生素治療，咳到睡不好問題才能改善。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏今天透過新聞稿介紹「黴漿菌」，黴漿菌主要透過飛沫傳染，好發於學齡兒童，但各年齡層都有可能感染，目前沒有疫苗可預防，感染後也不會終生免疫，有可能重複感染。

蘇軏說，發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻炎以及頭痛等，是黴漿菌感染常見的症狀，這些症狀可能持續1至4週，部分患者還會出現中耳炎、肋膜積液、肺膿瘍等併發症，氣喘患者也常因黴漿菌感染，使得氣喘症狀惡化。

蘇軏分享1名個案故事，6歲的小樂（化名）因燒到39度就診，醫師向媽媽詢問才知孩子當天已有咳嗽、流鼻涕，開藥後安排3天後回診，回診當天體溫仍有量到38度，甚至聽診聽到肺炎常見的囉音，便安排黴漿菌快篩，檢查結果為陽性，給予第2線抗生素治療，終於不再發燒。

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蘇軏提到，有些研究指出目前黴漿菌抗藥性菌種比率超過50%，若治療48到72小時仍有發燒或症狀惡化，可能是抗藥性菌種，要更換第2線抗生素。在決定更換抗生素前，除了詳細檢查排除其他病原菌，透過黴漿菌快篩可以加強診斷的正確性，提供臨床醫師更好的治療方向。

蘇軏提醒，預防黴漿菌感染要注意個人衛生習慣，勤洗手、戴口罩，同時提升個人免疫力，飲食均衡，睡眠充足，以降低感染風險。出現發燒、久咳症狀的學齡兒童，若懷疑黴漿菌感染，應儘速就醫，遵照醫囑完成療程，咳個不停、咳到一直睡不好的情況才能盡快獲得改善。（編輯：李亨山）1140508