歐洲熱浪狂襲 野火爆發風險、有害臭氧汙染飆高

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（中央社巴黎19日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）的大氣監測機關「哥白尼大氣監測服務」今天警告，席捲歐洲的熾烈熱浪正引發非常高程度的有害臭氧汙染，且西歐有幾處大片地區面臨「極高的」野火爆發危險。

法新社報導，過去一段時間，歐洲西南部籠罩在令人窒息的熱浪下，引發各地冒出猛烈野火。隨著熱浪北移，法國和英國今天都出現破紀錄高溫。科學家認為這是由氣候變遷所造成。

「哥白尼大氣監測服務」（Copernicus Atmosphere Monitoring Service）發布聲明表示：「乾燥易燃的環境和極端高溫，正使得野火爆發的風險升高。」

哥白尼大氣監測服務的緊急管理部門警告，西歐一大部分區域目前處於「極高的火災危險當中」，其中一些地區更面臨「非常極端的火災危險」。

哥白尼大氣監測服務還指出，這波熱浪正造成地表臭氧水準飆高。

地表臭氧與較高層大氣中具保護功能的臭氧層不同，而是一種主要溫室氣體及都市霧霾的成分，不僅對人類健康有害，也阻礙植物的光合作用。

哥白尼大氣監測服務的高級科學家帕林頓（Mark Parrington）指出：「程度非常高的臭氧汙染，可能在呼吸及心血管疾病方面對人體健康造成顯著衝擊。」

由於臭氧是由化石燃料氣體排放及其他人為汙染物在陽光照射下起化學反應所形成，因此哥白尼大氣監測服務表示，減少這些汙染源的排放「至關重要」。

科學家已經在西歐與南歐偵測到「極高的地表臭氧汙染」，尤其在伊比利半島和義大利北部部分地區上空。

哥白尼大氣監測服務指出，在葡萄牙、西班牙和義大利，單日最高地表臭氧水準已經達到有害健康程度。地表臭氧水準通常在正午達到頂峰。

科學家如今警告，儘管伊比利半島各地臭氧汙染很可能將趨緩，但隨著歐洲大陸北部和西部氣溫升高，這些地方的一些地區正出現非常高的地表臭氧水準。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110719