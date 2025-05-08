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NBA布里吉斯再見抄截重演 尼克季後賽逆襲塞爾蒂克

2025/5/8 10:51
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（中央社記者陳容琛台北8日電）美國職籃NBA紐約尼克今天靠著布里吉斯重演再見抄截，如願克服一度達20分落後劣勢，最後在東區準決賽以91比90扳倒衛冕軍波士頓塞爾蒂克。

前役在布里吉斯（Mikal Bridges）的再見抄截帶領下，尼克於東區準決賽首戰奪勝，今天第2戰持續作客塞爾蒂克，沒想到關鍵時刻又是布里吉斯挺身而出，擋住塔特姆（Jayson Tatum）最後一波的進攻，同時重演再見抄截戲碼，幫助尼克鎖定戰果，連2戰逆襲衛冕軍塞爾蒂克。

其實此役尼克開局進攻端發揮不佳，不僅首節打完陷入雙位數落後，甚至第3節一度落後達20分，不過布里吉斯在決勝節跳出來砍分，終場前13秒再靠著布朗森（Jalen Brunson）的關鍵2次罰球取得領先，最後上演不可思議逆轉勝，同時讓尼克在7戰4勝的東區準決賽將帶著2勝優勢回到主場。

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本場尼克前鋒哈特（Josh Hart）攻下全場最高23分，而明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）則貢獻「雙10」21分、17籃板，主控布朗森挹注17分、7助攻，決勝節爆發的布里吉斯繳出14分、7籃板、5助攻、3抄截全能成績單。

至於塞爾蒂克部分，布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）皆取得20分，塔特姆則拿下13分、14籃板，不過團隊命中率不佳種下敗因，尤其三分球命中率不到30%，根據過往數據統計，塞爾蒂克隊史季後賽陷入0比2落後時，最後有逼近90%機率遭到淘汰，但塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）仍有信心，「我相信這批球員的能力。」（編輯：李亨山）1140508

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