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學校營養午餐使用國產肉 教部：從未查獲萊豬

2025/5/8 15:41
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（中央社記者許秩維台北8日電）為守護學生健康與校園食品安全，教育部今天表示，學校營養午餐一律採國產在地肉品，並透過契約範本、嚴謹驗收程序、豬肉儀表板等機制，多年來從未查獲含萊克多巴胺的豬肉。

教育部今天發布新聞稿指出， 依「學校衛生法」規定，「學校外訂盒（桶）餐採購契約範本」明定，所有肉類須使用具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷標章，或具國產生鮮豬肉追溯與禽肉溯源的產品，肉類加工品也須使用國產在地的合格來源，不得混用進口肉品。

教育部提到，「三章一Q」午餐補助方案自111年5月起推動，鼓勵學校優先採用國產、可溯源與有機認證食材，一般學校每人每餐補助新台幣10元、偏遠學校補助14元，學校午餐採用國產可溯源食材者，才能獲得補助。

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另外，學校每日由專人驗收午餐食材，並於當日公告主食材原料、品名、供應商及肉品產地資訊，同時要求廠商提供出貨證明，供機關隨時抽查；若查獲未依規使用國產肉品，或有混充、假冒，將依契約記點、開罰，情節嚴重者終止契約。

教育部表示，在政策推動與地方政府積極配合下，多年來未曾發生違約使用進口豬肉，也從未查獲學校午餐使用含萊克多巴胺的豬肉；教育部會持續督促各縣市政府，落實食安查察機制，強化日常監督，守護校園學童的飲食安全與健康，請家長放心。（編輯：李亨山）1140508

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