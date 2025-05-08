澳豬腳檢出萊克多巴胺 何美鄉：各縣市自驗恐添不安

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（中央社記者曾以寧台北8日電）澳洲進口冷凍豬腳接連驗出瘦肉精萊克多巴胺，雖合標準卻引發關注。專家何美鄉今天表示，食藥署當然一一揭露合法食物流向，各縣市若自行再驗只會挑起更多社會動盪與不安。

4月29日1批自澳洲進口的22.99公噸「冷凍豬腳」檢出0.001ppm萊克多巴胺，雖然沒有超標，但因是首批輸台萊豬，引發關注。5月6日新增2批澳洲進口「冷凍豬腳」檢出萊克多巴胺，檢出值符合規定。

健康台灣推動委員會委員、流行病學專家何美鄉今天在臉書發文指出，澳洲進口的3批豬肉，被撿出微量的萊克多巴胺，各是國際法定人用豬肉最高容許殘留量的1/10、1/5，及1/3，都在安全食用劑量之內。台灣食藥署依慣例將這事件列入統計，然後依法，將這些肉品放行。

何美鄉指出，對於有媒體報導「食藥署不會針對這些肉品主動揭露流向」，這些字句是「不痛不癢的多餘」，因食藥署當然不會每天將千百萬種合法放行的食物，一一揭露流向。但對某些台灣民眾，這新聞卻傳達了一個致命的訊息：「政府又在隱瞞事實」，好似政府會讓人隨時不自覺的吃到所謂的「萊豬」了。

何美鄉表示，其實在台灣超市買的東西都有明顯標示原產地，民眾依法都有足夠的資訊，來執行他選不選擇澳洲豬的權利。看起來一切都是可以解決的。

但有媒體報導，某些縣市首長已經宣布要加強豬肉檢驗，為他們的市民把關。何美鄉說，自己判斷各縣市再來檢驗萊克多巴胺，只會挑起更多社會的動盪與不安，就像上次先前台糖豬肉疑似驗出瘦肉精事件一樣，付出諸多社會成本。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部長邱泰源就「長照2.0執行情形檢討及3.0未來規劃」、「澳洲進口豬腳驗出含萊克多巴胺，如何加強肉品食安查驗，讓民眾放心」進行專題報告並備質詢，邱泰源並於會前接受媒體聯訪。

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媒體提問，針對澳洲進口豬是否將加強邊境抽驗。邱泰源表示，相關作業都是按規定進行，先守邊境，該抽驗的就按照規定抽驗，如果低於根據科學訂出的規定劑量內，就會讓它進來，並尊重商業處理。

至於產地標示，媒體提問是否有受到美國方面的壓力，衛福部食品藥物管理署長姜至剛表示，「這有點太有想像力」，所有不論國內外生產的豬肉，都要標示產地。（編輯：李亨山）1140508