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澳洲豬肉檢出萊劑 北市啟動豬肉抽驗、標示查核

2025/5/6 11:45（5/6 13:16 更新）
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( 0000) 澳洲進口豬肉檢出萊克多巴胺，雖符合標準，已引發關 注。台北市衛生局指即日起至5月底啟動專案，將至傳統 市場、餐飲及連鎖通路抽驗豬肉20件，並查核原產地標 示300件。（中央社檔案照片）
( 0000) 澳洲進口豬肉檢出萊克多巴胺，雖符合標準，已引發關 注。台北市衛生局指即日起至5月底啟動專案，將至傳統 市場、餐飲及連鎖通路抽驗豬肉20件，並查核原產地標 示300件。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北6日電）澳洲進口豬肉檢出萊克多巴胺，雖符合標準已引發關注。台北市衛生局今天表示，即日起至5月底啟動專案，將至傳統市場、餐飲及連鎖通路抽驗豬肉20件，並查核原產地標示300件。

因應日前從澳洲進口冷凍豬腳檢出0.001ppm 萊克多巴胺，雖低於標準的0.01ppm，但已引發關注。台北市衛生局發布資訊指出，即日起啟動豬肉標示查核暨抽驗專案，時間到5月底止。

關於執行內容，衛生局科長林冠蓁說，將針對轄內傳統市場、超市、量販店及餐飲業等各類通路，抽驗20件豬肉產品，檢測乙型受體素（萊克多巴胺），同步查核豬肉原料原產地標示300件，藉此確認業者有正確標示、來源清楚揭示。

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此外，衛生局統計，台北市自民國110年至114年第1季，共抽驗豬肉產品656件，檢驗含萊克多巴胺等21項乙型受體素的動物用藥，殘留檢驗結果都符合規定。

同期豬肉產品標示查核共2萬2600件，查獲26件標示不符規定，均已依法裁罰。上述資訊刊登在台北市食材登錄平台「肉品稽查抽驗專區」。（編輯：方沛清）1140506

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