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澳洲萊豬輸台 食藥署：符合殘留標準無需加強抽驗

2025/5/5 15:57（5/5 17:06 更新）
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澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，衛生福利部食品藥物管理署5日在台北舉行記者會，署長姜至剛（右2）、副署長林金富（左2）、食藥署北區管理中心主任鄭維智（右）、食藥署食品組長劉芳銘（左）出席說明。中央社記者裴禛攝 114年5月5日
澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，衛生福利部食品藥物管理署5日在台北舉行記者會，署長姜至剛（右2）、副署長林金富（左2）、食藥署北區管理中心主任鄭維智（右）、食藥署食品組長劉芳銘（左）出席說明。中央社記者裴禛攝 114年5月5日
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（中央社記者陳婕翎、曾以寧台北5日電）澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，食藥署今天說明，因殘留符合規定，無需加強抽驗、不公布殘留合格者名單，食藥署長姜至剛直言，「合格的同學，你為什麼要盯著他。」

台灣於民國110年元旦開放萊豬進口，但針對豬隻各部位訂定萊克多巴胺容許殘留量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等）為0.01ppm。

衛生福利部食品藥物管理署「豬肉儀表板」顯示，4月29日1批自澳洲進口的22.99公噸豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺。食藥署今天下午緊急舉行記者會，由姜至剛親上火線說明，這批進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺，符合該類產品殘留容許量0.01 ppm。

根據食藥署統計，110年1月1日至114年4月30日邊境報驗豬肉及豬雜碎共計2萬5466批，雖檢出萊克多巴胺計1批，但檢出萊克多巴胺超標「不合格」為0批。姜至剛重申，所有合格放行案件，都在科學分析下可接受風險，就算每天吃、一輩子吃都不會對健康有危害。

首批澳洲萊豬輸台，外界關注是否公布名單或加強邊境抽驗力道。姜至剛說，根據食安法規定，僅需公布殘留不合格者，就算有殘留，既然符合科學分析下的合格標準，就不用公布或加強抽驗，「合格的同學，你為什麼要盯著他」，將積極把關邊境與後市場，公布及加強抽驗不合格者。

至於廠商產品未超標卻發聲明致歉，甚至將自行多方送驗，若確實實據，再與國外廠商討論賠償與銷毀事宜。姜至剛說出內心話，「我只有2隻手而已，管不了所有人」，業者的自律與責任感樂見其成，予以尊重；符合國際標準的殘留量是合理放行，希望食藥署成為安全與安心的橋梁。

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核准萊克多巴胺的國家共有26個，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、日本與韓國使用在豬肉，牛肉則為美國、加拿大、日本與韓國，有立委懷疑出現澳洲萊豬，是在試水溫，挑戰民眾接受度，為進口有殘留、但符合標準的美國豬肉叩關。姜至剛回應，這件事情是不存在的。

後市場對進口及國產豬肉產品共抽驗1萬8501件檢驗乙型受體素，包含萊克多巴胺，結果皆合格。食藥署副署長林金富表示，自110年至114年3月間，食藥署專案查核豬肉及其可食部位標示約30萬件，查獲111件不合格共裁處新台幣352萬元整。（編輯：張雅淨）1140505

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澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，食藥署長姜至剛（圖）5日下午在記者會中表示，因殘留符合規定，無需加強抽驗、不公布殘留合格者名單。中央社記者陳婕翎攝 114年5月5日
澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，食藥署長姜至剛（圖）5日下午在記者會中表示，因殘留符合規定，無需加強抽驗、不公布殘留合格者名單。中央社記者陳婕翎攝 114年5月5日
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