首批萊豬輸台 食藥署強調市場稽查4原則

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，雖未超標，但專家籲監測流向。食藥署今天說，各國輸入豬肉產品採一般抽批查驗，將持續依「食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查」辦理。

台灣於2021年元旦開放萊豬進口，但針對豬隻各部位訂定萊克多巴胺容許殘留量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）為0.01ppm。

根據衛生福利部食品藥物管理署「豬肉儀表板」顯示，4月29日1批22.99公噸自澳洲進口的豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺。

由於這是開放以來首批進口含萊劑豬肉，消費者文教基金會董事徐則鈺今天告訴中央社記者，雖然濃度符合規定，但不免還是會有消費者介意，能讓消費者知道這批澳洲豬肉的流向，對於整體澳洲豬肉的聲譽會比較好。

針對首次有進口豬肉被檢出萊克多巴胺，食藥署解釋，近期邊境受理報驗澳洲「冷凍豬腳」1批 （淨重2萬2991公斤），該批貨品依規定查驗並抽樣送驗乙型受體素，檢出萊克多巴胺0.001 ppm，符合「動物用藥殘留標準」於該類產品殘留容許量0.01 ppm，於4月29日依規定核發輸入許可通知，並顯示於「豬肉儀表板」，所有合格放行案件，都在科學分析下可接受風險。

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至於是否會監測流向，食藥署表示，輸入產品符合「動物用藥殘留標準」，經輸入查驗合格放行，得於國內銷售流通。目前如此，未來也持續依「食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查」辦理。

此外，現行在邊境在進口豬肉方面的管制措施，食藥署說明，自2021年1月1日起輸入豬肉產品，原本採逐批監視查驗，也就是100%逐批查驗，就算合格率達門檻也不會調降，因持續沒有檢出萊劑，後來在2023年調整為20到50%，如今現行各國輸入的豬肉產品是採2到10%的一般抽批查驗。（編輯：陳政偉）1140504