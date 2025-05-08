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美中對抗下習近平訪俄羅斯 分析：中俄發展沒有限制

2025/5/8 14:03
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（中央社記者呂佳蓉北京8日電）中國國家主席習近平昨天啟程赴俄羅斯，展開4天訪問，並將出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二次大戰歐洲戰役結束）80週年閱兵活動。在美中對抗之下，分析指出，中俄關係發展「沒有限制」。

習近平7至10日對俄羅斯進行國是訪問，預定8日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談，9日並與蒲亭共同出席在莫斯科紅場舉行的紀念二次大戰勝利80週年閱兵。

2020年，俄羅斯紀念二戰勝利75年，當時遇上全球爆發COVID-19疫情，閱兵典禮延遲到6月舉行，中國派時任的國防部長魏鳳和出席。5年後，國際關係情勢再度發生變化，美中關稅戰正酣，俄烏戰爭持續，這次習近平親赴俄羅斯參加相關活動。

習近平在這次出訪時在俄羅斯報紙發表署名文章，當中暗批美國說，80年後的今天，單邊主義、霸權霸道霸凌行徑「危害深重」，人類又一次站在了「團結還是分裂、對話還是對抗、共贏還是零和的十字路口」。要以史為鑑，「堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治」。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員李慶四向中央社分析，中俄關係「沒有限制」，而這很大程度上取決於美國的全球戰略是否會改變。

「如果它（美國）不想繼續分裂世界，中俄關係現實就能滿足相互需要並量力而行繼續發展，如果它（美國）要繼續成為世界威脅，不用說中俄，也會有更多國家加入中俄的陣營」，李慶四認為，如果美國一如既往的製造兩個對立的集團，中俄就得更進一步深化多方面合作。

李慶四指出，二戰後80年的國際形勢變化，特別是西方霸權，尤其是現今美國總統川普（Donald Trump）的關稅霸凌做法，全世界都感受到危害；而川普上台，也未能解決俄烏戰爭。至於中俄領導人會晤是否會削減中歐和緩關係的努力，李慶四認為，俄烏衝突產生的根源是美國與北約的問題，與中國沒有關係，中國一貫主張和平解決，符合歐洲的利益。

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新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎則向中央社表示，習近平訪俄似乎凸顯中俄繼續合作，強調現有國際秩序需要修改，拉攏對現狀不滿的聲音。同時，也表示需要的話，中俄有反制美歐的能力。

他表示，中國顯現對俄友善和誠意，可以確保能源和稀土的供應，在貿易戰下可以繼續進入俄國市場。（編輯：吳柏緯）1140508

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